Deutsche Euroshop Aktie
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WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204
Deutsche Euroshop Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 19,80 auf 20,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der auf Einkaufszentren spezialisierte Investor habe sich im zweiten Quartal robust entwickelt, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Er geht nun davon aus, dass die Jahresziele übertroffen werden./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
20,20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18,22 €
|
Abst. Kursziel*:
10,87%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,26%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG
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24.08.26
|Schwacher Handel: SDAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
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21.08.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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14.08.26
|ROUNDUP 2: Deutsche Euroshop steigert Gewinn - Prognosen für 2026 bestätigt (dpa-AFX)
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14.08.26
|Deutsche-Euroshop-Aktie stabil: Gewinn und Umsatz im ersten Halbjahr gestiegen (dpa-AFX)
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14.08.26
|ROUNDUP: Deutsche Euroshop steigert Gewinn - Prognosen für 2026 bestätigt (dpa-AFX)
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13.08.26
|EQS-News: Deutsche EuroShop mit guter operativer Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 und bestätigter Prognose (EQS Group)
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13.08.26
|EQS-News: Deutsche EuroShop reports good operational performance in the first half of 2026 and confirms its forecast (EQS Group)
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05.08.26
|EQS-PVR: Deutsche EuroShop AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Deutsche Euroshop AG
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|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|14.08.26
|Deutsche Euroshop Hold
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|15.07.26
|Deutsche Euroshop Hold
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|Deutsche Euroshop Hold
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|05.06.26
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|Warburg Research
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|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Euroshop Hold
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|05.06.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|14.11.25
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|19.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Add
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|Baader Bank
|15.05.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|09:43
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|14.08.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
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|05.06.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Bechtle Buy
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|DocMorris Hold
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|25.08.26
|Gerresheimer Hold
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|25.08.26
|freenet Sell
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|Jefferies & Company Inc.
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|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|25.08.26
|Zalando Outperform
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|25.08.26
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