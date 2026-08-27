Novo Nordisk Aktie
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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 290 auf 265 dänische Kronen gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die zu Anfang des Monats veröffentlichten Zahlen des Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Verkaufsempfehlung. Nach Gesprächen mit Investoren verbleibe unter dem Strich, dass die nachrichtliche Unsicherheit nach wie vor groß sei. Am 21. September stehe zudem ein wichtiger Kapitalmarkttag der Dänen auf der Agenda./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Sell
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
265,00 DKK
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
40,13 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
304,95 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
25.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
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21.08.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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18.08.26
|Novo Nordisk macht Fortschritte beim Aktienrückkauf - So reagieren Anleger (finanzen.at)
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12.08.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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07.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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05.08.26
|STOXX-Handel STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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05.08.26
|Eli Lilly and Novo Nordisk raise profit outlook as weight-loss drug demand soars (Financial Times)
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05.08.26
|Novo Nordisk - Wegovy: Abnehmpille kommt nach Deutschland - Anleger trotzdem enttäuscht (Spiegel Online)
Analysen zu Novo Nordisk
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|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
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|19.08.26
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|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:31
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
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Aktuelle Aktienanalysen
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|Novo Nordisk Sell
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|06:56
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|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.26
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|OHB Outperform
|Oddo BHF
|26.08.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.