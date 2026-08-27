Flughafen Wien Aktie
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WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62
Flughafen Wien neutral
Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für den heimischen Flughafen Wien (Vienna International Airport) von 54,3 auf 57,1 Euro angehoben. Die Empfehlung "Hold" wurde von der zuständigen Expertin Vladimira Urbankova unverändert beibehalten.
Die negativen Auswirkungen des Nahostkonflikts und der verringerten Präsenz von Billigfluggesellschaften auf das Verkehrsaufkommen am Drehkreuz Wien wurden teilweise durch die stark steigenden Passagierzahlen am Flughafen Malta ausgeglichen, geht aus der aktuellen Studie hervor.
Während die Luftverkehrssteuer in Österreich weiterhin einen negativen Faktor darstellt, ist es dem Unternehmen durch Kosteneinsparungsinitiativen gelungen, die dämpfende Wirkung sinkender Passagier- und Landegebühren weitgehend abzufedern, so die Erste Group-Experten weiter.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 2,32 Euro für 2026, sowie 2,39 Euro bzw. 2,60 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,65 Euro für 2026, sowie 1,70 bzw. 1,80 Euro für die Geschäftsjahre 2027 bzw. 2028.
Am Donnerstag notierten die Aktien des Flughafen Wien an der Wiener Börse zuletzt bei 52,20 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
prcer/ger/ste
ISIN AT00000VIE62 WEB http://www.viennaairport.com
AFA0020 2026-08-27/10:01
|Zusammenfassung: Flughafen Wien AG neutral
|
Unternehmen:
Flughafen Wien AG
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
57,10 €
|
Rating jetzt:
neutral
|
Kurs*:
52,20 €
|
Abst. Kursziel*:
9,39%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
51,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,23%
|
Analyst Name::
Vladimira Urbankova
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Flughafen Wien AG
|
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|Handel in Wien: ATX Prime notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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24.08.26
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19.08.26
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