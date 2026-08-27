Flughafen Wien Aktie

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WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62

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27.08.2026 10:01:00

Flughafen Wien neutral

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für den heimischen Flughafen Wien (Vienna International Airport) von 54,3 auf 57,1 Euro angehoben. Die Empfehlung "Hold" wurde von der zuständigen Expertin Vladimira Urbankova unverändert beibehalten.

Die negativen Auswirkungen des Nahostkonflikts und der verringerten Präsenz von Billigfluggesellschaften auf das Verkehrsaufkommen am Drehkreuz Wien wurden teilweise durch die stark steigenden Passagierzahlen am Flughafen Malta ausgeglichen, geht aus der aktuellen Studie hervor.

Während die Luftverkehrssteuer in Österreich weiterhin einen negativen Faktor darstellt, ist es dem Unternehmen durch Kosteneinsparungsinitiativen gelungen, die dämpfende Wirkung sinkender Passagier- und Landegebühren weitgehend abzufedern, so die Erste Group-Experten weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 2,32 Euro für 2026, sowie 2,39 Euro bzw. 2,60 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,65 Euro für 2026, sowie 1,70 bzw. 1,80 Euro für die Geschäftsjahre 2027 bzw. 2028.

Am Donnerstag notierten die Aktien des Flughafen Wien an der Wiener Börse zuletzt bei 52,20 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

prcer/ger/ste

ISIN AT00000VIE62 WEB http://www.viennaairport.com

AFA0020 2026-08-27/10:01

Zusammenfassung: Flughafen Wien AG neutral
Unternehmen:
Flughafen Wien AG 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
57,10 €
Rating jetzt:
neutral 		Kurs*:
52,20 € 		Abst. Kursziel*:
9,39%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
51,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,23%
Analyst Name::
Vladimira Urbankova 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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26.08.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
26.08.26 Aroundtown Neutral JP Morgan Chase & Co.
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26.08.26 Aroundtown Buy Warburg Research
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