Enel Aktie

9,47EUR -0,04EUR -0,43%
Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

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27.08.2026 07:29:01

Enel Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Enel von 9,30 auf 9,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Ein starkes Geschäft auf dem Heimatmarkt und günstige lateinamerikanische Wechselkurse konstatierte Analyst Bartlomiej Kubicki dem italienischen Energiekonzern. Er hob daher am Mittwoch seine Schätzungen für 2027 und 2028 an. Die Aktie sei allerdings eine "Wertfalle" ohne große Aussichten auf eine Neubewertung, so der Experte./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 13:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
9,80 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
9,59 € 		Abst. Kursziel*:
2,23%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
9,47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,47%
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Enel S.p.A.

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07:29 Enel Market-Perform Bernstein Research
04.08.26 Enel Kaufen DZ BANK
30.07.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
30.07.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Enel S.p.A. 9,47 -0,43% Enel S.p.A.

Aktuelle Aktienanalysen

08:57 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:48 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
08:39 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
08:34 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
08:31 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
08:24 Salesforce Neutral UBS AG
08:16 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
08:09 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:57 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
07:49 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
07:29 Enel Market-Perform Bernstein Research
07:24 Dermapharm Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:08 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:06 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:02 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:01 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
06:58 NVIDIA Outperform Bernstein Research
06:56 Bilfinger Buy UBS AG
06:55 Vestas Wind Systems A-S Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
26.08.26 Broadcom Sector Perform RBC Capital Markets
26.08.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 Schoeller-Bleckmann Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 BioNTech Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 FACC kaufen Erste Group Bank
26.08.26 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
26.08.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
26.08.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
26.08.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
26.08.26 Aroundtown Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 Aroundtown Buy Warburg Research
26.08.26 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 OHB Outperform Oddo BHF
26.08.26 arGEN-X Buy UBS AG
26.08.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Nagarro Hold Jefferies & Company Inc.
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