Enel Aktie
|9,47EUR
|-0,04EUR
|-0,43%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Enel von 9,30 auf 9,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Ein starkes Geschäft auf dem Heimatmarkt und günstige lateinamerikanische Wechselkurse konstatierte Analyst Bartlomiej Kubicki dem italienischen Energiekonzern. Er hob daher am Mittwoch seine Schätzungen für 2027 und 2028 an. Die Aktie sei allerdings eine "Wertfalle" ohne große Aussichten auf eine Neubewertung, so der Experte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 13:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9,80 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
9,59 €
|
Abst. Kursziel*:
2,23%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
9,47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,47%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
09:28
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.08.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
20.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
Analysen zu Enel S.p.A.
|07:29
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|15.06.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|9,47
|-0,43%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:57
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|08:34
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:24
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|08:16
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|07:24
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:06
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:02
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06:56
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|06:55
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.26
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|OHB Outperform
|Oddo BHF
|26.08.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.