NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M vor Quartalszahlen von 154 auf 160 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das organische Wachstum der Modekette im dritten Geschäftsquartal dürfte bei rund einem Prozent liegen und damit der Konsensschätzung entsprechen, schrieb James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel reflektiere die aktuelle Wettbewerbsdynamik im unteren Preissegment des Marktes und die allgemeinen Nachfrageaussichten für 2026/27./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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