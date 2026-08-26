Siemens Energy Aktie
|151,20EUR
|-2,28EUR
|-1,49%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani sieht den Plan zur Verselbständigung der Sparte Transformation of Industry (ToI) positiv, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb. Damit könnten sich die Münchner mehr auf die wachstumsstärkeren und profitableren Energiegeschäfte konzentrieren. Auch den Zeitpunkt hält Ferhani für günstig./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
215,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
153,08 €
|
Abst. Kursziel*:
40,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
151,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,20%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
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|Siemens Energy-Aktie kaum verändert: Konzern spaltet Dampfturbinen-Sparte ab (finanzen.at)
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|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro (dpa-AFX)
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|WDH/Siemens Energy willl Sparte Tranformation of Industry verselbstständigen (dpa-AFX)
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|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Bernstein Research
|20.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09:07
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:31
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09:07
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:31
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|151,32
|-1,41%
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|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:54
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|09:23
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:07
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|08:32
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|OHB Outperform
|Oddo BHF
|08:01
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|07:30
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG