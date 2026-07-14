Hermès Aktie

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WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

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14.07.2026 07:36:10

Hermès (Hermes International) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 1850 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Harrison Woodin-Lygo führte am Montag ein neues Researchprodukt für die Luxusbranche ein, neben den üblichen Finanzanalysen. Im Rahmen von "Field Notes" sollen praktische Erfahrungen und Beobachtungen diskutiert werden. In puncto Besucherzahlen und Interaktion mit den Kunden habe Hermes klar positiv herausgeragt, LVMHs Marke Dior habe Schwächen gezeigt, schrieb Woodin-Lygo nach einer Shoppingtour in der Londoner Bond Street./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
1 850,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 648,00 € 		Abst. Kursziel*:
12,26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 634,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,18%
Analyst Name::
Harrison Woodin-Lygo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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