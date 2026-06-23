HSBC Holdings Aktie

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HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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23.06.2026 09:50:24

HSBC Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 1450 auf 1520 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Vermögensverwaltungsgeschäft in Asien biete den globalen britischen Banken vielversprechende Chancen, schrieb Robert Noble in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Denn das verwaltete Vermögen wachse dort schneller als in anderen Regionen ? ein Trend, der sich fortsetzen dürfte, da Privathaushalte zunehmend von Einlagen zu komplexeren Anlageformen übergingen./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:04 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Hold
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
15,20 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
14,33 £ 		Abst. Kursziel*:
6,06%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
14,41 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
5,47%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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