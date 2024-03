FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. Die Metzinger befänden sich hinsichtlich des Ausblicks in einem Dilemma, schrieb Analyst Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden letzten Kommentar vor den am Donnerstag anstehenden Signalen. Es gelte Vertrauen zu stärken und dabei dennoch so zurückhaltend zu bleiben, dass man noch positiv überraschen könne./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 06:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.