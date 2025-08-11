HUGO BOSS Aktie
|41,25EUR
|-0,19EUR
|-0,46%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Modekonzern habe jüngst gute Ergebnisse veröffentlicht, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe sich im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten verbessert und bei den Kapitalausgaben zeige das Unternehmen Disziplin./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Outperform
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
41,61 €
|
Abst. Kursziel*:
8,15%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
41,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,09%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|41,42
|-0,05%
