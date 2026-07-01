NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss von 33 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Modekonzerns am 4. August dürften ein solides Quartal belegen, schrieb Frederick Wild am Dienstagabend in seinem Ausblick. Beim operativen Ergebnis (Ebit) liege er 3 Prozent über der Konsensschätzung. Beim Umsatz dürfte das robuste Geschäft auf dem amerikanischen Kontinent die Schwäche in der EMEA-Region sowie die Normalisierung im asiatisch-pazifischen Raum kompensieren. Im derzeitigen Transformationsprozess seien indes weiter keine Kurstreiber in Sicht./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.