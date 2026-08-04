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04.08.2026 12:14:46

HUGO BOSS Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Resultate lägen insgesamt solide im Rahmen der Erwartungen, schrieb Frederick Wild in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Allerdings sei das organische Wachstum des Modehauses hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dabei hätten die Absatzregionen Europa/Naher Osten/Afrika sowie Asien-Pazifik schwächer abgeschnitten./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
37,96 € 		Abst. Kursziel*:
-2,53%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
38,03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,71%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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