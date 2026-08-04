NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Resultate lägen insgesamt solide im Rahmen der Erwartungen, schrieb Frederick Wild in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Allerdings sei das organische Wachstum des Modehauses hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dabei hätten die Absatzregionen Europa/Naher Osten/Afrika sowie Asien-Pazifik schwächer abgeschnitten./rob/bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.