NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis des Modekonzerns habe die Erwartungen bei weitem getoppt, schrieb Chiara Battistini am Dienstag nach Quartalszahlen. Bestimmt werde der Aktienkurs allerdings durch die Übernahmeofferte von Frasers in Höhe von 38 Euro./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:34 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.