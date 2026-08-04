HUGO BOSS Aktie

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WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

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04.08.2026 09:18:34

HUGO BOSS Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis des Modekonzerns habe die Erwartungen bei weitem getoppt, schrieb Chiara Battistini am Dienstag nach Quartalszahlen. Bestimmt werde der Aktienkurs allerdings durch die Übernahmeofferte von Frasers in Höhe von 38 Euro./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:34 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
38,04 € 		Abst. Kursziel*:
5,15%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
37,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,32%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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