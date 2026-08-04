ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,60 Euro belassen. Während der Umsatz ein wenig unter der Konsensschätzung liege, habe das operative Ergebnis (Ebit) die Markterwartung recht deutlich überboten, schrieb Robert Krankowski in einer ersten Reaktion am Dienstag. Aus Investorensicht sei die höher als erwartet ausgefallene Bruttomarge der wesentliche positive Aspekt./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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