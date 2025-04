ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Iberdrola nach einer Windenergie-Konferenz in Kopenhagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,90 Euro belassen. Im Vergleich zu vor zwei Jahren habe der Fokus stärker auf Netzwerken gelegen, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Bei den Lieferketten sei keine Entspannung in Sicht. Unter den regulierten Versorgern bevorzugt die Expertin Eon und National Grid wegen des starken Wachstums der Elektronetzwerke. Ihr "Top Pick" ist aber Iberdrola. Sie verwies auf das überlegene Gewinnwachstum je Aktie der Spanier./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 19:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / 19:06 / GMT



