NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 19,60 Euro belassen. Ein Austausch mit Managern der Werbedienstleister Ströer und Outfront Media habe das große Potenzial digitaler Außenwerbung in Deutschland und den USA untermauert, schrieb Analystin Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Markt in den USA noch weniger konsolidiert./mf/tih



