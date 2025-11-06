JCDecaux Aktie

15,34EUR -0,07EUR -0,45%
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919

06.11.2025 19:31:45

JCDecaux Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das organische Erlöswachstum des Werbekonzerns sei etwas besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Neutral
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
15,61 € 		Abst. Kursziel*:
8,90%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
15,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,82%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

19:31 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
27.10.25 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
01.10.25 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.09.25 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 15,34 -0,45%

