WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919

JCDecaux Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für JCDecaux von 19,80 auf 19,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analystin Annick Maas rechnet für das dritte Quartal mit einem leichten Umsatzrückgang des Werbekonzerns. Sie gab ihren Schätzungen am Montag vor dem Quartalsbericht am 6. November den letzten Feinschliff./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 07:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 07:20 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
19,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
15,54 € 		Abst. Kursziel*:
25,48%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
15,71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,12%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

27.10.25 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
01.10.25 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.09.25 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
05.08.25 JCDecaux Neutral UBS AG
04.08.25 JCDecaux Hold Deutsche Bank AG
