NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für JCDecaux von 19,50 auf 19,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das dritte Quartal des Werbekonzerns sei kein großes Ereignis gewesen, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend. Der Umsatz sei einen Tick besser gewesen als erwartet, während die Aussagen zum Schlussquartal etwas negativer geklungen hätten als gedacht. Sie senkte etwas ihre Umsatzerwartungen im Außenwerbegeschäft./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Market-Perform
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
19,30 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
14,70 €
|
Abst. Kursziel*:
31,29%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
15,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,67%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|07:49
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.25
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|01.10.25
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
