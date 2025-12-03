JCDecaux Aktie
|15,14EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919
JCDecaux Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux von 17 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel ist mit Blick auf 2026 eher zurückhaltend für Europas Internetbranche und geht sehr selektiv vor. Die Prognosen der Ökonomen seien zwar insgesamt hilfreich, die Debatte über strukturelle Probleme werde aber anhalten - beispielsweise die KI-Konkurrenz für Onlineportale oder Konkurrenzdruck bei Essenslieferanten, wie Diebel am Mittwoch schrieb. In diesen beiden in den vergangenen Jahren favorisierten Sektoren sieht er insgesamt zunächst wenig Bewertungs- und Gewinnpotenzial. Für den Werbekonzern JCDecaux wäre mehr Schwung im trägen China-Geschäft wichtig./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Neutral
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
15,24 €
|
Abst. Kursziel*:
4,99%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
15,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,68%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)mehr Analysen
