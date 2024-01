NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat JCDecaux nach vorläufigen Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16,30 Euro belassen. Der Werbekonzern habe im Schlussquartal und Gesamtjahr 2023 eine starke Umsatzentwicklung gezeigt, schrieb Analyst Marcus Diebel am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Nun richteten sich die Blicke auf den Ausblick für das laufende Quartal, den die Franzosen mit den vollständigen Jahreszahlen am 7. März veröffentlichen dürften. An den Konsensschätzungen für das operative Ergebnis dürfte sich aber wenig ändern. Er bleibe für die Margen vorsichtig./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2024 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2024 / 18:03 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.