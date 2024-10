HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Europäische Union sei besonders darauf bedacht, ihre Bahnsysteme in den kommenden Jahren zu modernisieren, schrieb Analystin Lauma Kalns-Timans in einer am Montag vorliegenden Strategiestudie zum Thema Nachhaltigkeit (ESG). Der Bremsenhersteller dürfte von diesem langfristigen Trend profitieren. Sie nahm die Aktie in ihre Liste der "ESG Top Picks" auf./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2024 / 15:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.