NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse vor Zahlen zum dritten Quartal von 72 auf 82 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Dynamik des Bremsenherstellers im Schienengeschäft sei unverändert stark, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Margenanstieg dürfte sich im zweiten Halbjahr fortsetzen. Im Lkw-Segment sei hingegen im zweiten Halbjahr mit einer Schwäche zu rechnen./bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2024 / 07:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2024 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.