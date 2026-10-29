Knorr-Bremse Aktie

92,15EUR -3,05EUR -3,20%
Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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28.10.2026 22:09:46

Knorr-Bremse Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Die Auftragseingänge, der Umsatz und das operative Ergebnis hätten die Konsensschätzungen nicht erreicht, schrieb Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anleger hätten sich zuvor Sorgen um das Lkw-Segment gemacht, das aber solide Ergebnisse abgeworfen habe. Dies sei ermutigend. Zur Schwäche beigetragen habe mehr die Bahnsparte, was aber wahrscheinlich eher eine vorübergehende Erscheinung sei./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 19:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 19:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
97,10 € 		Abst. Kursziel*:
11,23%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
92,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,20%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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28.10.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
30.09.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Knorr-Bremse 92,30 -3,05% Knorr-Bremse

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10:12 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
10:02 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
09:54 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
09:53 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
09:40 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
09:35 adidas Outperform RBC Capital Markets
09:31 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
09:30 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:02 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:00 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:59 tk accelis Buy Deutsche Bank AG
08:50 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:49 adidas Outperform Bernstein Research
08:48 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
08:46 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:45 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
08:43 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
08:42 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:32 Airbus Outperform Bernstein Research
08:21 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:14 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:00 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:53 Symrise Market-Perform Bernstein Research
07:47 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:43 tk accelis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:42 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 BASF Outperform Bernstein Research
07:30 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:25 Boeing Outperform Bernstein Research
07:24 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
07:22 Novartis Market-Perform Bernstein Research
07:15 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
06:59 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
06:58 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:58 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:57 GSK Hold Jefferies & Company Inc.
06:56 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:35 Airbus Outperform RBC Capital Markets
06:29 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
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