NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Die Auftragseingänge, der Umsatz und das operative Ergebnis hätten die Konsensschätzungen nicht erreicht, schrieb Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anleger hätten sich zuvor Sorgen um das Lkw-Segment gemacht, das aber solide Ergebnisse abgeworfen habe. Dies sei ermutigend. Zur Schwäche beigetragen habe mehr die Bahnsparte, was aber wahrscheinlich eher eine vorübergehende Erscheinung sei./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 19:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 19:50 / GMT



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