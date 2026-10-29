Knorr-Bremse Aktie
|92,15EUR
|-3,05EUR
|-3,20%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Die Auftragseingänge, der Umsatz und das operative Ergebnis hätten die Konsensschätzungen nicht erreicht, schrieb Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anleger hätten sich zuvor Sorgen um das Lkw-Segment gemacht, das aber solide Ergebnisse abgeworfen habe. Dies sei ermutigend. Zur Schwäche beigetragen habe mehr die Bahnsparte, was aber wahrscheinlich eher eine vorübergehende Erscheinung sei./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 19:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 19:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
108,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
97,10 €
|
Abst. Kursziel*:
11,23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
92,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,20%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
Analysen zu Knorr-Bremse
|28.10.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|92,30
|-3,05%
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|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:02
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|09:35
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:00
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|tk accelis Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08:46
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:45
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|08:42
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:21
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|tk accelis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|07:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|07:15
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|06:59
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06:29
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets