Knorr-Bremse Aktie
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WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktie des Bremssystemherstellers für Nutzfahrzeuge, Knorr-Bremse
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
126,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
99,90 €
|
Abst. Kursziel*:
26,13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
99,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,70%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
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17:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 126 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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06.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
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02.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
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|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
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30.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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30.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
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30.09.26
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