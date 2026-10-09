Knorr-Bremse Aktie

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WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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09.10.2026 16:22:38

Knorr-Bremse Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktie des Bremssystemherstellers für Nutzfahrzeuge, Knorr-Bremse , von 125 auf 126 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Die Schwäche im europäischen Schienengüterverkehr und regulatorische Unsicherheiten in der US-Lkw-Branche sorgten kurzfristig für Kursschwankungen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am fundamentalen Bild des Unternehmens ändere sich aber nichts. Dabei verwies er auf gut gefüllte Auftragsbücher. Die Zahlen zum dritten Quartal dürften außerdem den Erwartungen entsprechen, wobei der Auftragseingang positiv überraschen könnte./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
126,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
99,90 € 		Abst. Kursziel*:
26,13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
99,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,70%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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