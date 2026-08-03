Knorr-Bremse Aktie
|104,70EUR
|1,80EUR
|1,75%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Der Bremsenhersteller habe in der vergangenen Woche solide Kennziffern für das zweite Quartal vorgelegt, die die Erwartungen moderat übertroffen hätten, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Die für das Jahr 2030 avisierten Ziele erschienen jedoch etwas konservativ./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 02:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
108,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
104,60 €
|
Abst. Kursziel*:
3,25%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
104,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,15%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
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31.07.26
|MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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30.07.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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30.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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30.07.26
|ROUNDUP: Knorr-Bremse erhöht Prognose und gibt Ziele 2030 aus - Aktie verliert (dpa-AFX)
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|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
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30.07.26
|Knorr-Bremse-Aktie sackt dennoch ab: Knorr-Bremse legt neue Ziele für 2030 vor (Dow Jones)
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30.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Höhere Ziele nutzen Knorr-Bremse nichts - seit April seitwärts (dpa-AFX)
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30.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Knorr-Bremse
|09:45
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|09:45
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|105,00
|2,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|09:52
|Philips Neutral
|UBS AG
|09:51
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:47
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|AXA Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|31.07.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets