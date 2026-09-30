HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 130 auf 131 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Profitabilität steige trotz zäher Umsatzentwicklung, schrieb Sebastian Ubert am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Ein Besuch der Nutzfahrzeugmesse IAA habe seine positive Haltung zu dem Bremsenhersteller gestärkt./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.