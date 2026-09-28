Knorr-Bremse Aktie
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WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
28.09.2026 10:21:08
Knorr-Bremse Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta warf am Samstag einen ersten Blick voraus auf den Quartalsbericht am 29. Oktober. Er rechnet nicht mit Überraschungen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 16:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
108,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
105,20 €
|
Abst. Kursziel*:
2,66%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
105,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,56%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
25.09.26
|MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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24.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
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18.09.26
|MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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15.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich (finanzen.at)
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15.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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15.09.26
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04.09.26
|MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: Hätte sich ein Knorr-Bremse-Investment vor 5 Jahren inzwischen gelohnt? (finanzen.at)
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03.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Knorr-Bremse
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|29.07.26
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