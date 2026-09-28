NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta warf am Samstag einen ersten Blick voraus auf den Quartalsbericht am 29. Oktober. Er rechnet nicht mit Überraschungen./rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 16:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.