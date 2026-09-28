Knorr-Bremse Aktie

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WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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28.09.2026 10:21:08

Knorr-Bremse Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta warf am Samstag einen ersten Blick voraus auf den Quartalsbericht am 29. Oktober. Er rechnet nicht mit Überraschungen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 16:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
105,20 € 		Abst. Kursziel*:
2,66%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
105,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,56%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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