Knorr-Bremse Aktie
|103,20EUR
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WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Neutral" belassen. Im dritten Quartal habe sich an den Geschäftsbedingungen des Bremsenherstellers bisher wenig geändert, schrieb Akash Gupta am Dienstag nach einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef. Für Trucks seien die Bestelloptionen in den USA im laufenden Jahr erschöpft, bevor sie 2027 wegen neuer Umweltvorschriften teurer würden./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 21:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
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Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
108,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
103,10 €
|
Abst. Kursziel*:
4,75%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
103,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,65%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
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KGV*:
-
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