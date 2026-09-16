NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Neutral" belassen. Im dritten Quartal habe sich an den Geschäftsbedingungen des Bremsenherstellers bisher wenig geändert, schrieb Akash Gupta am Dienstag nach einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef. Für Trucks seien die Bestelloptionen in den USA im laufenden Jahr erschöpft, bevor sie 2027 wegen neuer Umweltvorschriften teurer würden./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 21:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 00:15 / BST



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