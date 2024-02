FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von KWS Saat von 70 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen hätten den Markt enttäuscht und die Aktie bis auf ein - mit Ausnahme der Covid-Zäsur - seit Ende 2012 nicht mehr angetroffenes Kursniveau von unter 47 Euro korrigieren lassen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gründe lägen aber nahezu exklusiv in - nicht-strukturellen - externen Einflussfaktoren, die das Mais-Geschäft nur temporär belasteten. Das Getreide- und das Zuckerrübengeschäft zeigten sich dagegen in starker Verfassung. Langfristig sei die Aktie ein Kauf./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2024 / 14:07 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2024 / 14:19 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.