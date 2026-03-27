LANXESS Aktie

17,09EUR 0,24EUR 1,42%
LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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27.03.2026 11:20:50

LANXESS Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Iran-Krieg habe den ohnehin schwierigen Start ins Jahr noch weiter erschwert, schrieb Andres Castanos-Mollor am Freitag. Rückläufige Margen dürften kaum zu vermeiden sein./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 06:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16,94 € 		Abst. Kursziel*:
0,35%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
17,09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,53%
Analyst Name::
Andres Castanos-Mollor 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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