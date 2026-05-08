LANXESS Aktie
|17,56EUR
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|4,77%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das erste Quartal sei in Ordnung gewesen, schrieb Tristan Lamotte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Spezialchemiekonzerns auf das zweite Jahresviertel sei jedoch eine Enttäuschung./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
17,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,13%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
17,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,19%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
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KGV*:
-
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