LANXESS Aktie

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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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24.04.2026 10:45:08

LANXESS Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis des Kunststoff-Joint-Ventures Envalior liege klar unterhalb der ursprünglichen Planungen, schrieb Anil Shenoy am Donnerstagnachmittag. Er stellte eine Reihe von Szenarien für den Lanxess-Anteil auf. Eigentlich sei dies erst ein Thema für 2028, wenn eine Verkaufsoption fällig werde. Allerdings entspreche der aktuell für Envalior angesetzte Wert aktuell rund 40 Prozent des gesamten Konzernwerts. Damit erscheine die Causa bereits jetzt höchst relevant. /rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
17,54 € 		Abst. Kursziel*:
-20,18%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
18,01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-22,27%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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