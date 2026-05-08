LANXESS Aktie
|17,49EUR
|0,73EUR
|4,36%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 10 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Gewinnerholung verzögere sich ins zweite Halbjahr, schrieb Christian Bell in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar zum enttäuschenden Ausblick auf das zweite Quartal. Er hob allerdings seine Ergebnisschätzungen bis 2028 an./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Sell
Unternehmen:
LANXESS AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
17,55 €
Abst. Kursziel*:
-37,32%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
17,49 €
Abst. Kursziel aktuell:
-37,11%
Analyst Name::
Christian Bell
KGV*:
Analysen zu LANXESS AG
|13:34
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|LANXESS Sell
|UBS AG
|08:18
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|07.05.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:58
|LANXESS Sell
|UBS AG
|08:18
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|07.05.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|13:34
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
