LANXESS Aktie
|16,97EUR
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|-5,62%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Sell" belassen. Diese lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Christian Bell in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Er rechne mit einer neutralen bis negativen Kursreaktion nach dem zuletzt starken Anstieg der Aktien des Chemieproduzenten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Sell
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Unternehmen:
LANXESS AG
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
10,00 €
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Rating jetzt:
Sell
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Kurs*:
16,40 €
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Abst. Kursziel*:
-39,02%
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Rating update:
Sell
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Kurs aktuell:
16,97 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-41,07%
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Analyst Name::
Christian Bell
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KGV*:
-