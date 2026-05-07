LANXESS Aktie

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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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07.05.2026 12:41:28

LANXESS Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das Ausblick auf das zweite Quartal liege leicht unter den Erwartungen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Er rechnet am Berichtstag daher eher mit etwas Druck auf die Aktie./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16,40 € 		Abst. Kursziel*:
3,66%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16,97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,18%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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