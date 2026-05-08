LANXESS Aktie
|17,43EUR
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|4,00%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Bei dem Spezialchemiekonzern gebe es nach den jüngsten Zahlen mehr Zuversicht, dass es im zweiten Halbjahr zu einer Erholung komme, schrieb Anil Shenoy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch er sieht daraus resultierend nun ein vorübergehendes Aufwärtspotenzial./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
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Unternehmen:
LANXESS AG
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
14,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
16,88 €
|
Abst. Kursziel*:
-17,06%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
17,43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19,68%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
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KGV*:
-
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