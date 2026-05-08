LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Bei dem Spezialchemiekonzern gebe es nach den jüngsten Zahlen mehr Zuversicht, dass es im zweiten Halbjahr zu einer Erholung komme, schrieb Anil Shenoy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch er sieht daraus resultierend nun ein vorübergehendes Aufwärtspotenzial./rob/tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT



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