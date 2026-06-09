LANXESS Aktie
|15,13EUR
|-0,03EUR
|-0,20%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andres Castanos-Mollor rechnet mit einer atypischen zweiten Jahreshälfte, mit einem höheren operativen Ergebniswachstum als in den ersten sechs Monaten, wie er am Montagabend schrieb. Den Wert des Gemeinschaftsunternehmens Envalior setzt er nun allerdings etwas niedriger an./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15,30 €
|
Abst. Kursziel*:
11,11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15,13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,36%
|
Analyst Name::
Andres Castanos-Mollor
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|07:24
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|08.05.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|07:24
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|15,13
|-0,20%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:35
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|07:48
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:32
|Bayer Buy
|UBS AG
|07:24
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|BASF Neutral
|UBS AG
|06:49
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|08.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|08.06.26
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|08.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|08.06.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08.06.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|08.06.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.