LANXESS Aktie
|17,15EUR
|0,12EUR
|0,70%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess auf "Neutral" belassen. Der chinesische Exportüberschuss nehme auf breiter Basis zu, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag nach Auswertung der chinesischen Branchendaten für den Juni. In einigen Kategorien seien Rekorde erreicht worden, in anderen liege das Niveau nur knapp unter Bestmarken. Mit Blick auf Lanxess seien Chinas Exporte von Chlorbenzol aber die eindeutigste positive Ausnahme des allgemeinen Trends, denn sie seien auf fast Null gesunken. China habe sogar Rekordvolumina aus Europa importiert./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Neutral
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
17,14 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
17,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
|
03.08.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
30.07.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
30.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
29.07.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
29.07.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
29.07.26
|Börse Frankfurt: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu LANXESS AG
|07:00
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:00
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|07:00
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|17,15
|0,70%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:18
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:02
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|12:43
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|12:42
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12:37
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:37
|Continental Buy
|UBS AG
|12:36
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:31
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|12:17
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|12:16
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|12:15
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|12:14
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:07
|Zalando Buy
|UBS AG
|11:53
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:29
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:28
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:45
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:43
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|10:34
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:33
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:32
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:28
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|10:14
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|09:29
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|09:27
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:15
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|08:44
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:34
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:30
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:29
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:15
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.