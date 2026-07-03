NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Der Kosmetikkonzern dürfte am 29. Juli über ein robustes erstes Halbjahr berichten, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in ihrem Ausblick. Zur zweiten Jahreshälfte hin werde die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung aber wohl nachlassen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 18:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 00:15 / BST



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