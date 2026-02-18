Michelin Aktie
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Michelin von 28 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. "Drei Michelin-Sterne für Barmittelrückflüsse", titelte Analyst Michael Filatov am Dienstag in seinem Resümee des Geschäftsberichts. Ein vorsichtiger Ausblick des Reifenherstellers werde durch das zwei Milliarden Euro schwere Aktienrückkaufprogramm aufgewogen. Der Experte bleibt aber aus Gründen der Bewertung und vorhandener Marktrisiken bei seiner neutralen Bewertung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Hold
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Filatov
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|16.02.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|04.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07:17
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:16
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:09
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:04
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|06:48
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:29
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:12
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Unilever Halten
|DZ BANK
|17.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|17.02.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|17.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|17.02.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.02.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG