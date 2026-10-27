OHB Aktie
|234,00EUR
|9,50EUR
|4,23%
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
OHB SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB auf "Buy" mit einem Kursziel von 358 Euro belassen. Bei einer kürzlich abgehaltenen Branchenrunde zum Thema Weltraumsouveränität und Resilienz habe ein Kommandeur der Bundeswehr den Umfang und den Beschaffungsansatz hinter Deutschlands milliardenschweren Plan für den militärischen Weltraum erläutert, schrieb Michael Filatov in einer am Dienstag Nachbetrachtung. Er werte diese Äußerungen als Bestätigung für die Verlagerung vom zivilen zum militärischen Bereich, die im Mittelpunkt seiner positiven Einschätzung der Aktien stehe. Dabei stelle das zukünftige, satellitengestützte Kommunikationssystem der Bundeswehr die größte Chance dar./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 13:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: OHB SE Buy
|
Unternehmen:
OHB SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
358,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
232,50 €
|
Abst. Kursziel*:
53,98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
234,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,99%
|
Analyst Name::
Michael Filatov
|
KGV*:
-
Nachrichten zu OHB SE
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17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
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|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX fester (finanzen.at)
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09:28
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Aktien in diesem Artikel
|OHB SE
|232,00
|3,34%
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|AMD Outperform
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|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:38
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14:29
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|14:05
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|14:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13:01
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:00
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12:39
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:33
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:14
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:09
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12:08
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|12:06
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:59
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|10:48
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.