OHB Aktie

234,00EUR 9,50EUR 4,23%
OHB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124

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27.10.2026 15:24:16

OHB SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB auf "Buy" mit einem Kursziel von 358 Euro belassen. Bei einer kürzlich abgehaltenen Branchenrunde zum Thema Weltraumsouveränität und Resilienz habe ein Kommandeur der Bundeswehr den Umfang und den Beschaffungsansatz hinter Deutschlands milliardenschweren Plan für den militärischen Weltraum erläutert, schrieb Michael Filatov in einer am Dienstag Nachbetrachtung. Er werte diese Äußerungen als Bestätigung für die Verlagerung vom zivilen zum militärischen Bereich, die im Mittelpunkt seiner positiven Einschätzung der Aktien stehe. Dabei stelle das zukünftige, satellitengestützte Kommunikationssystem der Bundeswehr die größte Chance dar./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 13:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: OHB SE Buy
Unternehmen:
OHB SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
358,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
232,50 € 		Abst. Kursziel*:
53,98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
234,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52,99%
Analyst Name::
Michael Filatov 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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25.09.26 OHB Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

OHB SE 232,00 3,34% OHB SE

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15:24 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:49 AMD Outperform Bernstein Research
14:48 Intel Market-Perform Bernstein Research
14:38 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
14:32 Diageo Hold Deutsche Bank AG
14:29 Novartis Hold Deutsche Bank AG
14:05 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:02 Boeing Outperform RBC Capital Markets
14:02 RWE Buy Deutsche Bank AG
14:02 Boeing Outperform RBC Capital Markets
14:02 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
14:02 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
13:08 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
13:06 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:03 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
13:01 BioNTech Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:00 Iberdrola Buy UBS AG
12:39 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
12:33 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12:14 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
12:11 ASML NV Buy UBS AG
12:09 Douglas Neutral UBS AG
12:08 HSBC Holdings Neutral UBS AG
12:06 Porsche vz. Buy UBS AG
10:59 BP Outperform RBC Capital Markets
10:51 arGEN-X Outperform Bernstein Research
10:48 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:44 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
10:39 JOST Werke Buy Warburg Research
10:36 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
10:26 voestalpine buy Deutsche Bank AG
10:01 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
09:59 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09:31 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
09:30 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:20 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
09:16 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
09:03 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:58 Valeo Hold Deutsche Bank AG
08:56 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
08:45 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
08:15 Südzucker Overweight Barclays Capital
08:15 Novartis Market-Perform Bernstein Research
08:13 ATOSS Software Neutral UBS AG
08:07 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:04 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
07:55 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
07:51 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
07:50 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:32 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
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