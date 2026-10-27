Valeo Aktie
|11,64EUR
|-0,06EUR
|-0,47%
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
Valeo SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Valeo von 13 auf 11 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Quartalsumsatz des Autozulieferers habe mit Blick auf das organische Wachstum enttäuscht, schrieb Christoph Laskawi in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Jahresziele habe Valeo bestätigt, für die Margen und die Barmittelentwicklung im zweiten Halbjahr aber einen etwas vorsichtigeren Ton als bisher angeschlagen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Hold
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
11,75 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,38%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
11,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,50%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Valeo SA
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|Valeo Hold
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|26.10.26
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Valeo SA
|11,49
|-1,80%
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|10:59
|BP Outperform
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|10:51
|arGEN-X Outperform
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|10:48
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:16
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets