arGEN-X Aktie
|777,80EUR
|-0,40EUR
|-0,05%
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Argenx nach dem kürzlich vorgelegten Quartalsbericht von 955 auf 914 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor dem Hintergrund des Wettbewerbsvorteils im Bereich Immunologie böten die hervorragenden Umsatzperspektiven des Biotech-Unternehmens nicht nur Flexibilität für hohe Investitionen, sondern bärgen auch Gewinnpotenzial, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Outperform
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
914,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
780,20 €
|
Abst. Kursziel*:
17,15%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
777,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,51%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
Analysen zu arGEN-X N.V.
|10:51
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|23.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:51
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|23.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:51
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|23.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|778,00
|-0,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:09
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12:08
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|12:06
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:59
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|10:48
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:16
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG