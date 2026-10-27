Südzucker Aktie

11,06EUR -0,12EUR -1,07%
Südzucker für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004

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27.10.2026 08:15:48

Südzucker Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 13,70 auf 13,00 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erholung am Zuckermarkt werde wohl erst im Geschäftsjahr 2028 wirklich auf die Gewinne durchschlagen, schrieb Alex Sloane am Montag. Er kappte seine kurzfristigen Prognosen, sieht aber insgesamt auch wegen des robusten Ethanol-Bereichs ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Overweight
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
11,16 € 		Abst. Kursziel*:
16,49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
11,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,54%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:15 Südzucker Overweight Barclays Capital
15.10.26 Südzucker Halten DZ BANK
13.10.26 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
10.07.26 Südzucker Halten DZ BANK
29.06.26 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Südzucker AG (Suedzucker AG) 11,08 -0,89% Südzucker AG (Suedzucker AG)

Aktuelle Aktienanalysen

09:31 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
09:30 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:20 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
09:16 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
09:03 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:58 Valeo Hold Deutsche Bank AG
08:56 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
08:45 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
08:15 Südzucker Overweight Barclays Capital
08:15 Novartis Market-Perform Bernstein Research
08:13 ATOSS Software Neutral UBS AG
08:07 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:04 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
07:55 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
07:51 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
07:50 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:32 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:31 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:30 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
07:29 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:43 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
06:16 Deutsche Bank Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 BioNTech Buy UBS AG
26.10.26 Amazon Buy UBS AG
26.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
26.10.26 Tesla Overweight Barclays Capital
26.10.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
26.10.26 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.10.26 Nokia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.10.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.10.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
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