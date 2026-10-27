Südzucker Aktie
|11,06EUR
|-0,12EUR
|-1,07%
WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004
Südzucker Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 13,70 auf 13,00 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erholung am Zuckermarkt werde wohl erst im Geschäftsjahr 2028 wirklich auf die Gewinne durchschlagen, schrieb Alex Sloane am Montag. Er kappte seine kurzfristigen Prognosen, sieht aber insgesamt auch wegen des robusten Ethanol-Bereichs ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Overweight
|
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
13,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
11,16 €
|
Abst. Kursziel*:
16,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
11,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,54%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
20.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.10.26
|XETRA-Handel: SDAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
14.10.26
|Börse Frankfurt: SDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
14.10.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Bayern: CSU-Ministerinnen uneins über Zuckersteuer (dpa-AFX)
|
13.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX steigt am Mittag (finanzen.at)
|
13.10.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Südzucker auf 11,20 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Südzucker AG (Suedzucker AG)
|11,08
|-0,89%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:16
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.