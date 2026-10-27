Hypoport Aktie
|82,45EUR
|-1,55EUR
|-1,85%
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
Hypoport SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Die vorläufigen Quartalszahlen des Finanzdienstleisters entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Mengxian Sun in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die solide Profitabilität sollte helfen, die Sorgen wegen der Erreichbarkeit der Jahresziele zu lindern. Er rechne indes weiter mit Resultaten am unteren Ende der Unternehmenszielspannen./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
153,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
84,35 €
|
Abst. Kursziel*:
81,39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
82,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
85,57%
|
Analyst Name::
Mengxian Sun
|
KGV*:
-
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|08:15
|Südzucker Overweight
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|08:15
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