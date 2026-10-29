RWE Aktie
|59,06EUR
|0,92EUR
|1,58%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Der Energieversorger könnte schon vor den offiziellen, für den 11. November angekündigten Quartalszahlen Eckdaten vorlegen, schrieb Olly Jeffery in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Entscheidend sei, wie gut sich der Energiehandel entwickelt habe./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57,00 €
|
Abst. Kursziel*:
14,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,06%
|
Analyst Name::
Olly Jeffery
|
KGV*:
-
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|RWE Buy
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|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
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|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
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|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|58,74
|1,03%
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|Jefferies & Company Inc.
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|14:11
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:59
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:59
|Alzchem Group Buy
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|13:58
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
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|13:49
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|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
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|13:45
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|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
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|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
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|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
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|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
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|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
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|DZ BANK
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|KION GROUP Outperform
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|12:07
|DHL Group Overweight
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|RBC Capital Markets
|11:52
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|Jefferies & Company Inc.
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|AIXTRON Buy
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