Novartis Aktie
|140,12EUR
|3,36EUR
|2,46%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novartis nach Zahlen zum dritten Quartal und einer angehobenen Jahresgewinnprognose mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen leicht übertroffen, was teilweise auf ältere Produkte und ein besser als erwartet ausgefallenes Ergebnis beim Medikament Cosentyx zurückzuführen sei, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Besonders aber hob der Analyst das deutlich über dem Konsens herausgekommene operative Gesamtergebnis im Pharmageschäft und den Gewinn je Aktie dort positiv hervor./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
128,92 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-14,68%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
129,34 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,95%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
Analysen zu Novartis AG
|10:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|10:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|140,14
|2,47%
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|10:59
|BP Outperform
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|10:51
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|10:48
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:16
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets