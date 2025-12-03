Michelin Aktie

<
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Michelin von 33 auf 30 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst David Lesne liegt mit seinen operativen Ergebnisprognosen für 2025 und 2026 um bis zu 15 Prozent unter dem Konsens. Die Dividende des Reifenherstellers für 2025 scheine sicher, hinter künftigen Aktienrückkäufen stehe aber ein Fragezeichen, schrieb er am Dienstagnachmittag./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 15:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
30,00 €
09:04 Michelin Neutral UBS AG
26.11.25 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Michelin Outperform Bernstein Research
05.11.25 Michelin Outperform Bernstein Research
24.10.25 Michelin Outperform Bernstein Research
