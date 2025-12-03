Michelin Aktie
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Michelin von 33 auf 30 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst David Lesne liegt mit seinen operativen Ergebnisprognosen für 2025 und 2026 um bis zu 15 Prozent unter dem Konsens. Die Dividende des Reifenherstellers für 2025 scheine sicher, hinter künftigen Aktienrückkäufen stehe aber ein Fragezeichen, schrieb er am Dienstagnachmittag./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 15:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
