06.01.2026 13:58:57

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin nach zwei Zukäufen des Reifenkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Ein Bewertungsanstieg sei unwahrscheinlich, solange die Möglichkeit weiterer Akquisitionen bestehe, schrieb David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

